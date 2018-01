Perda de postos de traballo no sector da pesca e da crise que pode afectar a un sector principal da economía galega

Connect on Linked in

Para mais, Galicia quedou fora das rotas europeas de mercancias por decisións políticas, tema que no futuro terá tamén fondas consecuencias para a nosa economia.

As negociacións futuras sobre o Brexit teñen que ter como un dos puntos fortes a pesca. Recentemente temos visto como non se chegou a un acordo para a renovación de licencias pesqueiras nas augas da Guiné-Bissau, situación que pode ter unha repetición no futuro coa non renovación noutros importantes caladoiros para a nosa frota.

O secretario xeral de CxG, Piñeiro Docampo, di que levará este tema a Bruxelas a través da eurodeputada dos galeguistas na cámara Izaskun Bilbao.

Indica que neste campo, non se ten avanzado nada nos últimos tempos, sendo nula a acción política sobre este tema por parte dos actores implicados: Xunta, estado central e europarlamentarios como Pepe Blanco ou Francisco Millán Mon.

Esta situación pode levar nun futuro a unha grave situación no país, ante a falla de alternativas reais pola perda destes caladoiros e a inexistencia dun proxecto que relance aos portos de Vigo, Coruña e Ferrol como uns dos mais importantes do noroeste penínsular, xa que a estratexia lanzada de “portos azuis” é cativa para a potencialidade dos nosos portos ainda que estamos a ollar o claro retroceso dos mesmos nos últimos anos a favor de Leixões, que si está incluido na rede europea de transportes de mercadorias.

Diante desta situación o partido dos galeguistas pide a colaboración entre as administracións implicadas e un acordo de País para defender este piar da economia.

Os galeguistas propoñen un acordo de País, xa que os resultados do Brexit, tamén afectaran a mais portos como os de Celeiro, Burela, Marin ou Vilargacia de Arousa, moitos deles chaves nas economias de moitas comarcas o que afectará postos de traballo e moitas economias familiares.