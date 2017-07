O persoal do 112 acorda en asemblea pór fin á folga de 83 días tras seren aceptadas todas as súas demandas

A unidade, persistencia e convicción do persoal do 112 que durante 83 días mantivo un pulso coa empresa e a Xunta de Galiza, fixo posíbel que a última hora de onte –mércores día 6 de xullo- se puxera fin ao conflito tras o AGA emitir un laudo no que se ven recoñecidas todas as súas demandas laborais. Con todo o comité insiste en que seguirá demandando que se solucionen todos os problemas derivados do mal funcionamento da plataforma informática, que é a súa principal ferramenta de traballo, e loitando para que este sexa un servizo 100% público e de calidade.

Foron necesarios 83 días, máis de 180 piquetes e mobilizacións de todo tipo, 6 xuntanzas no AGA e doce horas de reunión na última para que as partes acordaran someterse a unha arbitraxe que se resolveu cun laudo que pon fin á folga a partir das dez horas desta noite. Laudo no que se constata que todas e cada unha das demandas eran de xustiza.

Segundo explica Isabel Moares, presidenta do comité, “todo o que reclamamos: dereito á subrogación; incremento salarial para compensar as perdas derivadas da decisión unilateral da Xunta de trasladar o centro de traballo para a Estrada; as cuestións de xornada e de conciliación son recoñecidas”.

10% de incremento salarial

Unha das principais demandas do persoal do 112 era a da compensación dos custos derivados do traslado. Moares lembra que a Xunta de Galiza que se comprometera, no seu momento, a destinar unha partida para compensar eses gastos aos que terían que facer fronte as traballadoras/as, negouse a facelo cando chegou o día. A empresa concesionaria do servizo ofreceu un mínimo incremento, que non era abondo para compensar eses custos e “ao final, as traballadoras/es do 112, que asegurabamos que quen tiña que compensar esa cantidade era a Xunta, porque era quen decidía unilateralmente o traslado, vemos recoñecido que efectivamente era así”.

Deste xeito contémplase un incremento salarial do 10%, que “de ter asumido a Xunta desde o principio que era de xustiza, tería evitado unha folga como esta, tan longa e dura para as traballadoras e traballadores”.

Outra cuestión esencial, que era o recoñecemento do dereito a subrogación, tamén se ve plasmada no laudo, convertendo así ás traballadoras e traballadores do 112 nos primeiros dependentes do convenio de Call Center que o terán contemplado.

Demandas sociais e dereitos á conciliación

Dáse resposta tamén á globalidade das demandas sociais e de horarios para a conciliación da vida laboral e familiar presentadas polo comité. A este respecto, Carlos Barros, membro do comité, explica que hai traballadoras e traballadores que levaban máis de nove anos sen librar unha fin de semana e que agora verán equiparadas as súas condicións ás do resto do persoal. “Poderán escoller entre librar dúas fins de semana ao mes, que é o que marca o convenio, ou ben entrar nunha secuencia de cinco días de traballo e tres de libranza e cae en fin de semana cando toca”, matiza.

Entre estes dous horarios haberá traballadores/as que prefiran unha ou outra alternativa. Por iso, segundo explica Barros, “ábrese unha mesa de traballo coa empresa, dotada economicamente, para -con data límite de 1 de outubro deste ano- facer un horario de 2018 que permita acadar o obxectivo de que cada quen poida estar na modalidade de horario que prefira”.

Barros sinala tamén que até o de agora había persoal contratado a tempo parcial, por tan só 25 horas á semana, e que agora pasará a ter a xornada completa como o resto dos compañeiros/as, mellorando polo tanto as súas condicións laborais e salariais. Como tamén se recoñece ao persoal que non tiña ningún tipo de compensación por traballar festivos, o dereito a gozar de días libres para compensalo.

Plataforma informática

Isabel Moares manifesta a súa satisfacción e a de toda a asemblea de traballadores/as por este acordo que “cobre as nosas expectativas” e dá a necesaria “seguridade xurídica nos incrementos económicos acordados”.

Con todo matiza que “rematamos a folga, pero imos seguir loitando para que se solucione o problema do programa informático e defendendo que un servizo esencial de emerxencias como este ten que ser público”.

Lembra que todas as denuncias que se fixeron por parte dos/as representantes dos servizos de emerxencias que se mobilizaron canda eles en apoio das súas demandas “seguen en pé” e que non deixarán de reclamar “que se garanta a necesaria calidade e rapidez na xestión dos medios e na coordinación dos diferentes servizos de emerxencias”.

A asemblea do 112 agradece a todos os compañeiros e compañeiras dos servizos de emerxencias que os apoiaron durante este case tres meses de folga na súa loita mais tamén a todas as persoas que a nivel particular tanto mediante as achegas económicas, como polo seu respaldo incondicional fixeron posíbel este trunfo que é de todos/as.