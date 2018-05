Persoal do guindastre do Concello de Vigo arroupa os seus representantes durante a mediación na Inspección de Traballo

Connect on Linked in

Persoal de Setex Aparki, concesionaria do guindastre municipal de Vigo, arroupou hoxe os representantes sindicais que participaron na mediación celebrada na Inspección de Traballo para intentar desbloquear o conflito aberto pola renovación do convenio colectivo. De non chegarse a un acordo antes do vindeiro luns 14, o servizo verase afectado pola folga indefinida convocada polos traballadores/as para reclamarlle á empresa que reduza a xornada laboral durante as fins de semana.