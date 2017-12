O persoal de limpeza do Clínico mobilízase en demanda da readmisión dunha traballadora

O persoal do servizo de limpeza do Hospital Clínico acordou en asemblea iniciar mobilizacións polo incumprimento dos acordos e do propio convenio colectivo por parte da nova adxudicaria, Grupo norte, co coñecemento e consentimento da Xerencia do CHUS. A primeira concentración tivo lugar a primeira hora de hoxe e xa anunciaron que continuarán nas próximas semanas de non se reincorporar á traballadora despedida.