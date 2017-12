O persoal de mantemento do CHUO convocará unha xornada de paro se Ferrovial segue a incumprir o convenio

Os empregados/as de Ferrovial Servicios, concesionaria do servizo de mantemento do Complexo Hospitalario Universitario de Ourense (CHUO), decidiron hoxe en asemblea convocar unha xornada de paro en xaneiro no caso de que non mude a actitude da dirección nas negociacións abertas para abordar o incumprimento do convenio provincial do siderometal por parte da empresa.