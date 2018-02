O Pesca-II rescata á tripulación dun veleiro coa vela rota a cen millas de Estaca de Bares

O helicóptero Pesca-II rescatou ilesos esta tarde aos cinco tripulantes dun veleiro que rompeu o aparello da vela a cen millas de Estaca de Bares. Segundo os datos facilitados ao 112 Galicia, a tripulación da embarcación foi evacuada na aeronave, ao fío das 14:00 horas, á Casa do Mar de Viveiro.

O 112 Galicia tivo constancia do ocorrido ás 10:35 horas, a través de Salvamento Marítimo.

Acto seguido, o persoal do Centro Integrado de Atención ás Emerxencias (CIAE) 112 Galicia pasaba o aviso ao Servizo de Gardacostas de Galicia.

Unha menor, ferida ao ser atropelada en Oroso

Unha menor resultou ferida nun brazo despois de ser arroiada en Oroso. Os feitos producíronse no lugar de Sigüeiro, pasados uns minutos das 17:00 horas.

Nese momento, o 112 Galicia recibiu a alerta do atropelo a través dun particular. Indicaba no seu relato que a vítima atopábase no chan.

A partir de aí, dende o CIAE informouse da situación ao persoal sanitario, á Policía Local, á Policía Autonómica, á Garda Civil de Tráfico, a Protección Civil e aos Bombeiros de Santiago.