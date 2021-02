PharmaMar ha presentado nuevos datos de Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con irinotecan en una sesión oral en el IASLC 2020

PharmaMar (MSE:PHM), junto con Jazz Pharmaceuticals plc (Nasdaq: JAZZ), anuncian hoy que se han presentado nuevos datos de Zepzelca® (lurbinectedina) en combinación con irinotecan en una sesión oral durante la Conferencia Mundial sobre el Cáncer de Pulmón de la IASLC 2020, que se ha celebrado de manera virtual entre los días 28 y 31 de enero de 2021.

Bajo el título “EFFICACY AND SAFETY PROFILE OF LURBINECTEDIN-IRINOTECAN IN PATIENTS WITH RELAPSED SCLC. Results from a Phase Ib-II trial“, el Dr. Santiago Ponce, oncólogo del Hospital 12 de Octubre de Madrid y uno de los principales investigadores del estudio, ha destacado que la combinación de lurbinectedina con irinotecan demostró ser eficaz en pacientes con cáncer de pulmón microcítico, después del fracaso de la terapia en primera línea, con una actividad notable en pacientes con enfermedad resistente (Chemotherapy-Free Interval CTFI <90 días) y en 3ª línea de tratamiento.

Se han presentado los datos de un total de 21 pacientes evaluables, con cáncer de pulmón microcítico, que habían progresado tras recibir, al menos, una línea previa de quimioterapia basada en platino. La Tasa de Respuesta Objetiva (ORR) fue del 62%, con una mediana de la Supervivencia Libre de Progresión (PFS) de 6,2 meses.

La actividad de lurbinectedina en combinación con irinotecan es destacable en pacientes sensibles (CTFI≥90) con una ORR del 69% y una mediana de la PFS de 8,1 meses. Es también reseñable la actividad que ha demostrado esta combinación en tercera línea de tratamiento, con una ORR del 38 y una mediana de la PFS de 4,2 meses.

La actividad es notable en los pacientes resistentes (CTFI<90), con una ORR del 50% y una mediana de PFS de 4,8 meses.

La combinación ha mostrado un perfil de seguridad manejable, siendo las principales toxicidades anormalidades hematológicas, fatiga y diarrea, todas ellas transitorias. Cabe destacar que no se ha producido ninguna muerte por toxicidad y que ningún paciente ha discontinuado tratamiento por toxicidad relacionada con el mismo.

Está previsto alcanzar un total de 47 pacientes en el ensayo, los datos completos serán presentados en futuros congresos.