Piden a dimisión da conselleira de Política Social pola súa “nefasta xestión do persoal” e a negar a recuperación dos dereitos

Un xoves m谩is, e xa van oito, traballadoras e traballadores dos centros de atenci贸n directa da Consellar铆a de Pol铆tica Social mobiliz谩ronse para esixir a recuperaci贸n dos dereitos recortados en 2012, a dignificaci贸n do seu labor e na defensa duns servizos sociais de calidade. Dende as organizaci贸ns sindicais CIG, CCOO, CSIF e UGT, ademais, f铆xose un acto de protesta na entrada do edificio administrativo de San Caetano para esixir a dimisi贸n da conselleira Fabiola Garc铆a, pola s煤a p茅sima pol铆tica de xesti贸n do persoal.