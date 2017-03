Piden a la EOXI de Coruña que se cubra la matrona de Coristanco

180 COMPARTIDOS Facebook Twitter

SATSE insiste unha vez máis á Xerencia da EOXI da Coruña para que cubra a praza que deixou libre a matrona do Centro de Saúde de Coristanco. Desde o Sindicato de Enfermería envióuselle un escrito á nova xerencia para que dea continuidade ás promesas realizadas no seu día pola anterior.

O pasado mes de setembro a matrona que cubría este centro de saúde xubilouse. Desde entón os seus pacientes téñense que trasladar ao Centro de Saúde de Carballo, coa consecuente sobrecarga de traballo destas matronas, que teñen que sumar aos seus pacientes os derivados do C.S de Coristanco.

As reclamacións do Sindicato de Enfermería lograron unha promesa, reforzar no mes de marzo o centro de saúde de Carballo cunha segunda matrona. Pero a realidade é que estamos a finais de mes e a xerencia segue sen cumprir o acordado. Mentres tanto a matrona de matrona de Carballo vese excedida pola carga de traballo. “Como vemos que non se produciu tal cobertura insistimos que é urxente que se cubra devandito posto para poder prestar unha asistencia de calidade ás pacientes”, explica no seu escrito á nova xerencia, a delegada de SATSE, Ana Luisa López.

Desta forma, nesta ampla zona da EOXI da Coruña que comprende todas as poboacións comprendidas entre Coristanco, Cabana, Malpica, Laracha e Carballo, pasaron nuns meses de tres matronas a só dúas.



EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial