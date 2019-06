Piden menú 100% vexetal como opción nas garderías olívica

Connect on Linked in

A Asociación Animalista Libera e a Fundación Franz Weber propuxeron esta mañá que a rede de Escolas Infantís do Concello de Vigo, así como as dependentes da Xunta e aqueles centros concertados comecen a ofrecer a partir do próximo curso unha opción 100% vexetal nos seus respectivos comedores, para dar resposta a unha realidade social crecente.

Segundo unha enquisa da consultora Lantern realizada en 2017 e 2018, o número de persoas que se declaran ‘veggies’ aumentou ata representar ao 9,9% da poboación española, evidenciando que cada vez máis persoas optan por esta alimentación e posición política, algo ao que aínda non dá resposta a administración en espazos como os comedores públicos.

Os animalistas e ambientalistas reclaman que os centros municipais, empresas concesionarias ou a xestión directa poidan elaborar un menú nutricionalmente equilibrado pero excluíndo alimentos de orixe animal, como a carne, un modelo alimentario, pero tamén político e ético, que está avalado polas organizacións máis numerosas de nutricionistas, como a Academia Americana de Nutrición e Dietética (AAND) ou a súa homóloga canadense.

Diferentes poderes públicos, como a cidades de Nova York e de Los Ángeles anunciaron a posibilidade de seguir unha alimentación saudable e 100% vexetal nos centros educativos de titularidade pública, mostrando tamén unha sensibilidade crecente por mitigar os efectos do cambio climático e da megaproducción cárnica, responsable do 18% da emisión de determinados gases de efectoinvernadero, como sinala un informe da FAO titulado “A longa sombra do gando”.

LIBERA! e FFW recorreron ao Defensor do Pobo, do que esperan unha resposta positiva que desmonte a rixidez coa que a Xunta deu resposta ás primeiras peticións, alegando que non existe unha Lei que obrigue a prestar unha igualdade de dereitos no acceso á alimentación en centros educativos seguindo os criterios que si se aplican, por exemplo, en Euskadi co seu menú escolar vexetal.

Agora esperan que o Concello de Vigo responda á petición formal que realizarán nas próximas horas, entendendo que se trata dunha proposición que non supón custo adicional e que facilita o acceso á educación infantil e ao comedor escolar en igualdade de condicións.