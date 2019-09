Piden que Vigo solicite a suspensión da caza por IRDI elevado

A Asociación Animalista Libera reclamou esta mañá unha mobilización política e institucional do Concello de Vigo para expor a suspensión de calquera batida de caza na contorna do municipio ante os datos que mostran un “Índice de rocha diaria de incendio forestal” alto e extremo nalgunhas zonas.

A chegada de máis temperaturas e bo tempo evidencian un maior perigo de xeración de lumes intencionados ou naturais, polo que o colectivo entende que a administración debe tomar as medidas necesarias para reducir o mesmo, e a cancelación da tempada de caza é unha delas, atendendo a datos das sucesivas memorias de traballo da Fiscalía Xeral do Estado.

Neste sentido o Ministerio Fiscal advirte que os incendios provocados por “prácticas tradicionais inadecuadas”, como as queimas de vexetación para pastos, e a caza supuxeron o 33,8% dos lumes intencionados, o que reforza a petición da ONG de cancelar calquera acción cinexética na contorna do municipio, onde se pode disparar a tan só 100 metros de vivendas e parques públicos segundo a Lei de Caza de 2013.

