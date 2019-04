Piden unha modernización do Santander na súa relación coa clientela

Print This Post

ADICAE pediu explicacións na Xunta de accionistas do Banco Santander por uns criterios de xestión que tanto danaron a reputación da entidade e que xeraron a escasa confianza de investidores e accionistas, así como os atrasos deliberados e impedimentos no resarcimiento de fraudes como cláusulas adoito e gastos hipotecarios.

Para a asociación a modernización da entidade non pasa só por gastar 20.000 millóns en dixitalización e tecnoloxía. A entidade debería entender que a curto e medio prazo é necesario para seguir crecendo e gañando credibilidade, modernizar tamén unha relación cunha maltratada clientela.

ADICAE criticou a pouca fiabilidade da xestión do consello de administración reflectida na actual cotización do Santander, ao redor dos 4,50 euros por acción, máis de dous euros por baixo do valor contable da entidade. É o mesmo desfasamento que sufría o Popular antes da súa intervención e adxudicación por un euro á entidade presidida por Ana Botín.

O caso Popular e o papel do Santander nunha escura e abusiva operación que deixou por centos de miles de aforradores e de pequenos accionistas na estacada foi obxecto do discurso de ADICAE. A provisión polo risco de litixios, claramente á baixa, minusvalora as respostas efectivas que a entidade afronta pola compra do Popular.

En definitiva, ADICAE preguntou polo custo real da adquisición do Popular e reivindicou a presenza dos seus accionistas na Xunta como accionistas do Santander, algo que impediu a entidade ao non ofrecer troco de ningún tipo salvo os bonos de fidelización que ían claramente acompañados de condicións abusivas, unha manobra para liberarse de reclamacións xudiciais a curto prazo.

A asociación, que tamén criticou a teimosía en atrasar o pago correspondente aos clientes pola fraude masiva das cláusulas adoito, cristalizado no recurso ante o Supremo da denominada macrodemanda de ADICAE, propuxo á entidade de Ana Botín dar exemplo acatando de forma inmediata o ditaminado polos tribunais e implementando a devolución do indebidamente cobrado, con todas as garantías necesarias, a todos os afectados.

Esta cerrazón a atrasar o resarcimiento dana a imaxe do Santander, como ocorre tamén cos gastos hipotecarios. A asociación presentou 1.300 reclamacións extraxudiciais que o banco non atendeu e que derivaron na consecuente demanda colectiva nos xulgados.