Pídese, necesítase apoio contra o DESAFIUZAMENTO dunha familia en Vigo, matrimonio con tres fillos (dous bebés) serán botados á rúa o próximo 24 de Xaneiro por sentenza xudicial.

Benestar social, Concello de Vigo danlle cita para o 30 de Xaneiro! 6 días despois do desafiuzamento! porqué xestiónanse tan mal no Concello de Vigo as axudas públicas ás que temos dereito

Sufrindo cortes de auga no domicilio. Persoas paradas , sen traballo. Solicitada renda de integración social ao Concello de Vigo:

Non pagan axuda pública ata Xuño 2019!

Concello de Vigo, Autoridades públicas competentes na materia RESPONSABLES deste desafiuzamento:

Ningunha familia ningunha persoa á rúa por mala xestión do recurso público, desidia política e burocracia.

Ningunha persoa e familia á rúa por falta de recursos públicos de obrigado cumprimento que tardan meses en conceder.

A FAVEC esixe:

A paralización do desafiuzamento destas persoas, a Concesión inmediata do Risga.

Solución de vivenda e Concesión urxente do bono social e recursos sociais. O Concello de Vigo: tarda 6 meses na tramitación de axudas sociais a persoas necesitadas, paradas sen traballo e con precariedade extrema. Concentración no xulgado de Vigo (na rampla da entrada) MAÑÁ MIÉCOLES 02 de Xaneiro ás 10:30h para evitar este desafiuzamento e denunciar a tardanza na concesión de axudas sociais ás persoas.