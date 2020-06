Pino: “El Ingreso Mínimo Vital no puede quedar en un apaño, hay miles de familias gallegas que se han quedado sin nada”

“El Ingreso Mínimo Vital no puede quedar en un apaño, hay miles de familias gallegas que se han quedado sin nada”. Así lo ha asegurado este lunes la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, tras la aprobación de esta ayuda por parte del Gobierno Central el pasado viernes y su publicación hoy en el BOE.

Pino ha recordado que son miles los autónomos gallegos que han pedido la prestación por cese de actividad y no podemos dejarlos atrás. “La Xunta y el Gobierno Central no pueden dejar a nadie en el camino. Hay que garantizar que las familias afectadas por la crisis del Covid-19 no queden atrás y este ingreso llegue verdaderamente a quienes más lo necesitan.”

La candidata de la formación liberal ha señalado que para Cs es “inadmisible” que el Gobierno Central conceda a algunas comunidades la posibilidad de gestionar desde sus administraciones estas ayudas. “No se puede crear ciudadanos de primera y segunda. Lo gestionan todos las comunidades o ninguna”.

La responsable de la formación liberal ha señalado que esta ayuda podría beneficiar en Galicia a cerca de 40.000 personas. “Es fundamental asegurar la eficiencia de estas rentas para que nadie se quede enganchado en ellas. No podemos dejar a nadie atrás y que hay que proteger a las familias, muchas de ellas se han quedado sin nada y no podemos abandonarlas”.

En este sentido, Pino ha asegurado que es necesario que tanto la Xunta de Galicia como el Gobierno Central coordinen esta ayuda y activen todos los incentivos al empleo que contribuyan a incorporar a los trabajadores al mercado laboral cuando sea posible. “Hay que ayudarles hasta que puedan encontrar y garantizar su modo de subsistencia”.

La candidata de la formación liberal ha recordado que en las Comunidades Autónomas gobernadas por Ciudadanos ya existen rentas mínimas de inserción y las hemos apoyado en otras Comunidades en las que se han impulsado. “Pedimos que esta ayuda se coordine con transparencia con las de las CCAA y que los españoles tengan las mismas oportunidades vivan donde vivan. No podemos generar más desigualdades si estamos defendiendo la igualdad”.