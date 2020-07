Pino: “El nacionalismo no solo divide y enfrenta sino que además gestiona mal”

“El nacionalismo no solo divide y enfrenta sino que además gestiona mal”. Así lo ha asegurado este viernes la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, tras el encuentro “Stop nacionalismo” celebrado en la alameda de Santiago de Compostela junto al portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, y el diputado, Guillermo Díaz.

La candidata de la formación liberal ha señalado que la inmensa mayoría de los gallegos estamos orgullosos de la bandera de Galicia,” la de nuestro cartel electoral, y estamos orgullosos también de la bandera de todos los españoles. No hay que esconder ninguna de las dos porque las dos son nuestras”. En este sentido, ha asegurado que en Cs “no renunciamos a hacer valer la unión y la igualdad de todos los españoles que está en el ADN de Ciudadanos. Algunos renuncian a hablar de la amenaza nacionalista en Galicia, porque dicen que no interesa, pero os lo he dicho muchas veces: nosotros no renunciamos a nada, y mucho menos vamos a renunciar a que en Galicia suene fuerte una voz por la igualdad de todos los españoles”.

Pino ha asegurado que algunos quieren diluir o minimizar la amenaza nacionalista. “Parece que el BNG es menos nocivo que otros partidos nacionalistas. Cuando hacen exactamente lo mismo que los nacionalistas catalanes- Ese es el modelo que quieren para Galicia, eso es lo que negocia el BNG cuando está en Madrid, estatus distinto, privilegios nacionalistas. Pero medidas para los gallegos, ni una sola. Necesitamos que el discurso de igualdad y libertad de Ciudadanos llegue a la Xunta. Y yo me comprometo con vosotros a no renunciar nunca, nunca, a defender la convivencia y a no dividir a los gallegos”.

Por su parte, el portavoz de Cs en las Cortes Valencianas, Toni Cantó, y el diputado de la formación naranja, Guillermo Díaz, han criticado que tanto PP como PSOE hayan aceptado en ocasiones algunas de las tesis de los nacionalistas.