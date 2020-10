Pino: “Es lamentable que nuestra policía esté trabajando con la impotencia de saber si su trabajo tiene recorrido y con la duda de si está siendo tramitado”

“Es lamentable que nuestra policía esté trabajando con la impotencia de saber si su trabajo tiene recorrido y con la duda de si está siendo tramitado”. Así lo ha asegurado este martes la coordinadora de Cs en Galicia, Beatriz Pino, tras conocer las quejas y denuncias del sindicato unificado de Policía de Galicia sobre la incertidumbre que está generando en los agentes de policía la falta de una directriz clara y única para el desempeño de su labor sobre sanciones covid.

La responsable autonómica de Ciudadanos ha asegurado que es lamentable que tras 7 meses desde el inicio de la pandemia sigamos sin tener unas directrices unificadas y claras sobre la tramitación de estas sanciones. “Es incomprensible e inasumible que nuestros policías no tengan claro cómo tramitar las actas, a quién dirigirlas, ni si se están siquiera cursando. Los agentes se sienten impotentes al no saber si su trabajo tendrá recorrido o es en balde”. La portavoz de la formación liberal ha querido poner valor el enorme e importantísimo trabajo y esfuerzo que nuestras FFCCSS está realizando durante esta pandemia “como para que, ha dicho, haya dudas sobre si el esfuerzo y trabajo que se le pide que hagan, pueda no estar sirviendo para nada por su falta de tramitación”. “El trabajo de nuestra policía es demasiado preciado como para tratarlo con este desdén y desprecio administrativo”.

Pino se suma así a las críticas de los sindicatos policiales que denuncian confusión tras la última resolución del Consello Consultivo. Un órgano que la semana pasada avalaba que los ayuntamientos tenían competencias para tramitar los expedientes, aunque no existan las ordenanzas municipales concretas al respecto. “No saben quién es la autoridad que debe emitir las multas, si el Gobierno, la Xunta de Galicia o los alcaldes y, por tanto, no tienen claro cómo llevar a cabo la gestión”. En la misma línea expresa su conformidad con la queja de las fuerzas de seguridad ante este incomprensible vacío administrativo que sólo desluce y ningunea el importante trabajo de los policías, ya que tal y como explica el propio sindicato Unificado de Policía “Desde la Delegación del Gobierno deberían impartirse unas directrices claras a los responsables policiales y elaborarse un modelo de acta única al efecto”.

Por otro lado, la responsable autonómica también ha lamentado que a día de hoy continúe el desacuerdo entre municipios y Xunta sobre qué administración tiene que tramitar. Lo que evidencia, aclara Pino, que “una vez las administraciones echan balones fuera y no quieren asumir sus competencias, ni Xunta, ni Delegación de Gobierno, ni alcaldes”.