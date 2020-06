Pino: “Las ayudas de la Xunta a los padres por el cierre de las escuelas infantiles deberían beneficiar a todas las familias en función de sus ingresos”

“Las ayudas de la Xunta a los padres por el cierre de las escuelas infantiles deberían beneficiar a todas las familias en función de sus ingresos”. Así lo ha asegurado este miércoles la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, tras el paquete extraordinario de ayudas de conciliación anunciado por la administración para las familias por el cierre de las escuelas hasta el mes de septiembre.

La candidata de la formación liberal ha señalado que las condiciones impuestas por la Xunta de Galicia para poder acceder a este bono son “muy estrictas” y no solo dejan fuera a muchas familias que “aún teniendo algunas ingresos no pueden permitirse el lujo de pagar a un cuidador durante las horas que ellos están trabajando”, sino que pocas cumplen el exigente requisito de no superar los 806 euros de ingresos. Se trata, por tanto, de una medida para “salir en los titulares pero que a nivel práctico resulta insuficiente, discriminatoria y muy alejada de la realidad de los hogares gallegos”.

Pino también ha pedido que la Xunta aclare “expresamente” qué tipo de criterio se va a pedir a los autónomos para poder acogerse a esta ayuda, dado que sus ingresos no son por nómina.

La candidata de Cs ha asegurado que si esos 500 euros de los que habla la Xunta para dar a las familias son para contratar a cuidadores para los menores sería mejor que los contratase directamente la administración y no los padres.

Pino no pone en duda la medida de cerrar las guarderías ya que es una decisión que se toma, según han indicado, por criterios sanitarios, pero sí las consecuencias que tiene y tendrá durante los próximos meses en muchos padres gallegos. “Muchos padres trabajadores no tienen con quién dejar a sus hijos o simplemente no cumplen todos los requisitos que marca la Xunta para poder percibir esa ayuda”. En definitiva, un medida que “llega tarde, suscita muchas incógnitas, huele a electoralismo y es un brindis al sol”.