Pino: “Ourense sufre un abandono sistemático por parte de la Xunta y desde Cs vamos a darle una solución”

“Ourense sufre un abandono sistemático por parte de la Xunta y desde Cs vamos a darle una solución”. Así lo ha asegurado este martes la candidata de Cs a la Presidencia de la Xunta de Galicia, Beatriz Pino, en el acto de presentación de la lista de Ourense donde ha destacado que no hay mejor persona que José Araújo para defender Ourense en el Parlamento de Galicia.

La candidata de la formación liberal ha señalado que el abandono de la provincia está reflejado en el envejecimiento de la población. “Esta provincia es una de las que más sufre este envejecimiento de Galicia. Un asunto en el que hay luchar, poner el acento y aplicar políticas como las que llevamos en Cs”.

Pino ha asegurado que la baja natalidad es otro de los asuntos que más preocupa a Cs y ha apostado por “fomentar las políticas de natalidad y ayudar a las familias de las zonas rurales. Ciudadanos tiene un proyecto fuerte y real para Ourese y para toda Galicia”.

Por su parte el candidato de Ciudadanos por Ourense, José Araújo, ha señalado que estas elecciones las enfrenta para “pelear por una opción diferente para esta provincia que siempre está gobernada por los mismos y que no han aportado absolutamente nada a nuestra forma de vivir”.

Araújo ha asegurado que somos una población cada vez más envejecida y que cada vez tenemos menos recursos que van destinados a otros lugares. “Lo único que ha ofrecido la Xunta de Galicia en los últimos años son panfletos, folletos, promesas incumplidas. Algo similar a lo que hace el alcalde de esta ciudad, Gonzalo Pérez Jácome, que nos tiene acostumbrados a titulares e ideas pero sin concretar absolutamente nada para esta ciudad”.

En al caso de la ciudad de Ourense, el presidente de la Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijoo fue muy hábil hace año cuando se acercó a una persona para que no hiciera absolutamente ningún ruido y no demandara absolutamente nada para Ourense. “Lo mismo se puede decir de la provincia porque al final son los mismos diputados, que mandato tras mandato van al Parlamento y no traen absolutamente nada que aporte riqueza para esta provincia”.