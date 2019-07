Pino: “Queremos unha investigación independente para saber que ocorreu no accidente de Angrois” A deputada de Cidadáns (Cs), Beatriz Pino, asiste en Santiago de Compostela á manifestación en recordo das vítimas do accidente do Alvia 04155 en Angrois e pide tanto a PP como a PSOE que “deixen de tapar o que ocorreu fai seis anos”.