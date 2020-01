Planas sinala que se inicia un semestre crave para o futuro da PAC a nivel europeo e para os intereses de España

Á entrada do Consello, o ministro subliñou que se inicia un semestre crave para o futuro da Política Agrícola Común (PAC), tanto a nivel europeo, como para os intereses de España. Sinalou que nas próximas semanas deberán alcanzarse acordos en torno ao orzamento comunitario e aos regulamentos de aplicación da PAC, nun período presidido pola Presidencia croata iniciado o pasado 1 de xaneiro.

En relación co regulamento comunitario, Planas explicou que confía en que a finais de febreiro convóquese un Consello Europeo extraordinario sobre as perspectivas financeiras. Entre ese consello, sinalou, e o que se celebrará en marzo, é posible que se consigan ultimar as cantidades que se destinarán, os próximos 7 anos, ao conxunto das rúbricas, incluída a referente á PAC.

Tamén destacou que o Plan Estratéxico Nacional de España chegará a Bruxelas a comezos de 2021. Un plan, detallou, que se elaborará a partir dos estudos sobre a identificación das necesidades concretas dos sectores, así como coa información de comunidades autónomas, organizacións agrarias, organizacións ambientais e o resto dos axentes dos sectores vinculados coa agricultura, a gandería, a silvicultura e o medio rural.

Pacto Verde

No próximo Consello de Ministros da UE tamén se debaterá sobre os aspectos agrícolas vinculados ao “Pacto Verde” ou “Green Deal”, que a Comisión Europea presentou o pasado 11 de decembro e cuxo obxectivo central é alcanzar a neutralidade climática en 2050.

Unha nova estratexia de gran transcendencia, indicou o ministro, xa que incumbe ao campo da mobilidade, a enerxía, a estratexia industrial e que, no campo da agroalimentación, desenvolverase coa estratexia denominada “Da granxa ao garfo” ( From Food to Fork), que se presentase esta primavera.

O ministro Planas ha resaltado a ambición ambiental de España, posta de manifesto na COP25 e ratificada no Consello de Ministros de onte coa declaración de emerxencia climática, con iniciativas concretas, desde o punto de vista lexislativo e executivo. En materia agraria oriéntase a lograr un sector que, aínda que só produce o 12 % de gases de efecto invernadoiro, equilibre as súas emisións e que, con visión de futuro, enfóquese a unhas producións cada vez máis sustentables.

En canto os regulamentos de transición, o ministro lembrou que o correspondente ao ano 2020 xa está practicamente concluído. Fixo fincapé en que permitirá que, a partir do 1 de febreiro – primeiro día do prazo oficial de presentación das solicitudes de pagos directos da PAC- as declaracións poidan efectuarse con normalidade.

Incidiu na importancia destes regulamentos, xa que marcan a continuidade das axudas da PAC e ofrecen unha seguridade xurídica aos agricultores e gandeiros.

Declaración conxunta

Planas explicou tamén que se exporá o contido da declaración conxunta de Francia, Alemaña e España sobre a futura PAC, subscrita o pasado mes de decembro. Unha declaración relevante, puntualizou o ministro, xa que “somos tres países crave no funcionamento da UE e da agricultura e da gandería en Europa”.

Segundo o ministro, “pretendemos establecer un liderado” nos temas máis importantes que incumben á PAC como os relacionados co medioambiente ou o que se refiren á simplificación na aplicación da nova Política Agrícola Común.

O ministro anunciou que España vai adherir á declaración que presentarán Portugal e Eslovaquia para modificar a directiva comunitaria sobre o mel e establecer unha etiquetaxe de orixe máis clara.

Trátase, destacou Luís Planas, dunha revalorización do traballo dos apicultores e dunha medida de clarificación para os consumidores para que saiban exactamente de onde procede o mel que consomen.