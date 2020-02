Planas solicita apoio das autonomías para implantar as medidas do Goberno para atallar a crise do sector agrario O ministro de Agricultura, Pesca e Alimentación, Luís Planas, reuniuse, na sede do Ministerio, con representantes das comunidades autónomas para abordar de maneira conxunta a crise do sector agrario e para solicitar o seu apoio para levar a cabo as posibles solucións expostas polo Goberno de España.