O Pleno esixe do Goberno de España máis voos do Imserso desde Vigo A moción presentada polo goberno vigués obtivo o respaldo de todos os grupos políticos no Pleno deste mércores. A Corporación reclama do Ministerio de Servizos Sociais máis voos desde Vigo, pois dous de cada tres viaxes aos que opta a poboación viguesa se operan desde Santiago.