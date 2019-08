Podemos esixe á Xunta e ao Concello de Pontevedra que deixen de apoiar as touradas

Connect on Linked in

Podemos Galicia esixiu hoxe á Xunta e ao Concello de Pontevedra que deixen de apoiar as touradas, especialmente as que se celebran esta fin de semana na cidade con motivo da feira taurina. Os portavoces da formación lembraron que as corridas contan co rexeitamento maioritario da cidadanía galega.

O deputado de Podemos e portavoz de Medio Ambiente no Parlamento de Galicia, Marcos Cal, e o secretario de Benestar Animal de Podemos Galicia, Rubén Pérez Sueiras, lembraron que a retirada de apoio institucional ten sido determinante para ir rematando coa maioría dos eventos taurinos en Galicia. “Por iso esiximos tanto ao Concello de Pontevedra, gobernado por una coalición de BNG e o PSOE, como á Xunta, gobernada polo PP, que rematem con calquera tipo de colaboración”, expresaron.

O Concello de Pontevedra mantén en vigor un convenio que permite a publicidade das touradas nas rúas da cidade, onde se mantén o único evento deste tipo en Galicia. Un apoio que, ademais de supoñer unha axuda económica para os propietarios da praza de touros, permite a ocupación das vías de Pontevedra con grandes carteis anunciando as touradas.

Doutra banda, a Xunta negouse a garantir que non enviará a representantes nin membros do seu goberno ás corridas desta fin de semana, como vén facendo nos últimos anos. O PP é a única organización política con presenza no Parlamento de Galicia que segue a apoiar “estes espectáculos anacrónicos que nada teñen que ver coa cultura galega”.

“Demandamos á Xunta que se manteña neutral e que ningún membro do Goberno galego asista ás touradas mentres miles de pontevedresas se manifestan pedindo a súa eliminación”, dixo Marcos Cal. “Ou Goberno galego debe representar á cidadanía galega, que é maioritariamente antitaurina”, concluíu.

Pola súa banda, Rubén Pérez expuxo o exemplo da Coruña, onde o Concello eliminou os subsidios ás touradas a pasada lexislatura. “É a demostración de que estamos diante dun negocio que só pervive socializando custes e fomentando actos bárbaros como o maltrato animal”.

Seguindo as enquisas realizadas sobre o tema, as touradas contan co rexeitamento da maioría da cidadanía galega, que só interesan a tan so un 3% das galegas. Ese desinterese increméntase cada ano, como amosa a caida de asistencia ano tras ano: de nove eventos taurinos celebrados en 2014 quedaron sete en 2015 e só catro en 2016, 2017 e 2018. En 2019 son só tres, quedando as touradas de Pontevedra como único evento de entidade en Galicia. Sen embargo tamén segue a liña decadente, eliminando este ano unha das fins de semana de touradas sustituíndoa por unha becerrada, que contou cunha escasa afluencia.

A mellor mostra do rexeitamento social a este tipo de eventos son as máis de 377.000 sinaturas recabadas pola asociación Galicia mellor sen Touradas. Outra asociación, Touradas fóra de Pontevedra, leva dez anos organizando unha manifestación na cidade á que cada ano asisten máis cidadás. Na deste ano, que Podemos apoia e á que asistirán vos seus representantes, adheríronse xa 115 colectivos. Celebrarase o próximo sábado a partir das 20h baixo o lema “Agora abolició” e partirá da praza da Peregrina.