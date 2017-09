Print This Post

Mañá, domingo, día 17, Podemos Galicia celebra un Encontro festivo dos círculos. Trátase dunha xuntanza participativa, de diálogo e de festa, que se celebrará na área recreativa Os Pasos de Aiazo, en Frades, e na que se analizarán e porán en común as propostas e os retos para os municipios, no horizonte do 2019.

O encontro comezará ás 12:00 horas coas palabras de benvida da secretaria xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos Queiruga. A continuación, ás 12:15 horas, desenvolverase a mesa redonda sobre O municipalismo que queremos, na que intervirán Fernando Riobó, militante do Círculo Ribeira Sacra Ourensá, e Paula de Santiago, voceira do Círculo de Sarria.

Pola tarde, tralo xantar colaborativo, terá lugar a actividade A Galicia que soñamos, para nenos e adultos, a partir das 16:00 horas. O encontro pecharao, ás 17:00 horas, Carmen Santos, secretaria xeral de Podemos Galicia.