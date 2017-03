Podemos Galicia creará “Comisión de Acordos” para dirimir cuestións interpretables dos documentos de Vistalegre á Organización automática

231 COMPARTIDOS Facebook Twitter

​A Secretaria Xeral de Podemos Galicia, Carmen Santos, anunciou hoxe -tras a reunión do primeiro Comité Cidadán Autonómico (CCA) que se celebra logo da asamblea de Vistalegre II- a creazón dunha Comisión de Acordos que terá como obxectivo procurar consensos e solucións conxuntas ás dúbidas que poidan xurdir na aplicación a Galicia dos documentos de Vistalegre, “naqueles puntos, obviamente, que son interpretables”, explicou Santos.

Esta Comisión estará integrada por seis persoas logo dun acordo unánime adoptado na reunión, “na que tivo lugar un debate moi constructivo -afirmou a Secretaria Xeral-, nun bo ton que demostra que son máis cousas nas que estamos dacordo que en desacordo”.

Dado que non asistiron presencialmente todos os membros do CCA, os nomes dos integrantes desa Comisión se darán a coñecer mañá sobre as 18.00 H, informou Carmen Santos, que estivo acompañada nas declaracións aos medios por Pablo Fernández, coordinador estatal de Alianzas e Unidade Popular, Pancho Casal, membro do CCA e deputado no G.P En Marea, e Juan Merlo, Secretario de Organización e deputado tamén no Parlamento.

Santos agradeceu a presenza de Pablo Fernández, prevista realmente para a celebración mañá do acto de clausura da campaña #ampliandovistalegreII, pois polo seu rol na redacción dos documentos da asamblea estatal “aportou unha visión máis obxectiva e clarificadora sobre a interpretación e aplicación dos mesmos”.

A Secretaria Xeral insistiu en que o CCA de hoxe visualizou que “existe o marco axeitado para chegar a acordos e a vontade para acadalos”.

Dereitos dxs traballadores

A Secretaria Xeral concluiu reiterando que todos e todas concluimos que o o prioritario é traballar conxuntamente e que a responsabilidade que temos cos cidadáns e cos inscritos e inscritas é clara, “os problemas, o 90 por cento do noso traballo ten que ir cara á denuncia da financiación ilegal do PP, os recortes, as privatizacións ou as políticas dos conservadores tan lesivas para o cidadáns e para os dereitos dos traballadores/as”

“Temos que saírnos dese outro 10 por cento, desa dinámica de falar de como interpretamos ou deixamos de interpretar un artigo dos estatutos de Podemos, porque non é o que centra o noso traballo”.

Madurez política

Pola súa parte, Pablo Fernández salientou a madurez política do CCA.

“Ás veces as diferencias non existen, é unha cuestión de malentendidos que hai que solucionar e aquí vin vontade de solucionalos”.

Pancho Casal, finalmente, rematou a comparecencia amosando o seu acordo con todo o dito e sucribindo as palabras de Carmen Santos.



