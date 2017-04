Podemos Galicia defenderá esta fin de semana as vantaxes da eficiencia nas vivendas e da enerxía da natureza

243 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Podemos Galicia continúa esta fin de semana coa súa ruta Primavera da Cultura Enerxética, coa que está percorrendo as principais cidades do país para concienciar á poboación sobre a necesidade dun cambio no modelo enerxético cara un modelo máis sostible.

Nesta ocasión, Vigo e Ourense serán as cidades de acollida o sábado e o domingo para falar, concretamente, dos beneficios dunha vivenda eficiente (Vigo) e da importancia da enerxía da natureza (Ourense).

Podemos Galicia puxo en marcha esta iniciativa hai un par de semanas ante a necesidade de que se acometa, canto antes, esta transición enerxética, tanto por respecto e coidado do medio ambiente senón tamén polas vantaxes económicas que tería para a sociedade, incluso de

creación de postos de traballo a través das renovables.

Modelo 100% sostible VS lobby eléctricas

Dende esta organización, están certos de que a opción dun modelo 100 por cento sostible é viable, só precisa de vontade política, non de gobernos como os exercidos polo PP nos últimos anos, que adoptaron e están a adoptar medidas totalmente contrarias, co fin de beneficiar ao

lobby das eléctricas e non aos cidadáns.

Cómpre tamén, para Podemos, que se faga, por tanto, un traballo de pedagoxía e concienciación entre a sociedade para que coñeza as posibilidades dun novo modelo e o asuma como unha esixencia máis, prioritaria, ao goberno.

Eficiencia na vivenda

Co fin de abranguer todo o abano de posibilidades e aplicacións do novo modelo enerxético, cada xornada está adicada a un aspecto concreto, no caso do próximo sábado en Vigo o tema será as vantaxes da Eficiencia na Vivenda, pois preto do 16 por cento de toda a enerxía que se consume

vén das casas.

Non é ningunha novidade xa falar de que unha vivenda cun certificado de categoría de eficiencia A xerará un aforro de ata o 90 por cento na enerxía consumida respecto dunha catalogada cun nivel G. Esta evidencia, á que os consumidores xa comezan a estar afeitos, só precisa dun pequeno paso por parte do cidadán e da suficiente responsabilidade política para que se poida facer efectiva a adaptación destas categorías.

Podemos Galicia, para explicar esta e outras cuestións contará cos seguintes relatores:

Luis Díaz Allegue (Investigador do Instituto de Enerxía Solar)

Marta Díaz Marcos (Responsable da Área de Igualdade Cidadá de PG)

Marlene Pérez (Secretaria de Economía de PG)

O encontro terá lugar ás 19.00 h na Cultural

Enerxía da natureza

No caso do próximo domingo en Ourense o tema será as vantaxes da Enerxía da Natureza, da que Galicia é privilexiada, ademais.

Dende Podemos lembran que o potencial dos ríos, mares, bosques, ventos e terra galegos son grandes vectores enerxéticos capaces de producir todo o que necesita o País. Sen embargo, Galicia é a terceira Comunidade que máis contamina e, ao tempo, a que paga os prezos

máis abusivos tendo en conta o que produce.

No encontro participarán os seguintes relatores:

Andrea Traverso (Xeración Morada)

Santiago López-Guerra (Presidente de ACLUXEGA e Secretario Xeral de

Zona Franca Vigo)

Luís Villamarín (Amigos da Terra)

Cartaz





