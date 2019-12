Podemos Galicia propón un gran acordo social pola auga e contra o cambio climático baseado na transición hidrolóxica

Podemos Galicia vai impulsar desde hoxe un gran acordo social polos recursos hídricos do país que inclúa a adopción de medidas políticas que garantan a xestión pública integral de todo o ciclo da auga, e un plan de choque contra o cambio climático baseado na transición hidrolóxica.

Así o expuso hoxe en Compostela o secretario xeral de Podemos, Antón Gómez Reino, quenfixo un chamamento a todos os axentessociais de Galicia para abrir un período de debate destinado a acadar un gran acordo social polaauga que estableza“as políticas medioambientaisque en m,ateria de augadeberá adoptar o Goberno de progreso que vaipoñer fin en Galicia a décadas de negacionismo do PP”.

“Non se pode falar de cambio climático senfalar de auga, e nese sentido é fundamental abordar de forma urxente un proceso de transición hidrolóxica que, de maneirasemellante á transición enerxética, reforce a loita contra os efectos do cambio climático”, explicou Gómez Reino.

A voceira do Grupo Común da Esquerda no Parlamento de Galicia, Luca Chao, lembrou que a auga “é o principal elemento de afección social e ambiental do cambio climático”, e engadíuque, segundo o informe da UE sobre o impacto do calentamento global do planeta, Galicia será unha das rexións europeas máis afectadas. “A cuestión é clara: escoller entre seguir facendo negocio coa xestióndundereito humano, ou optar por unhaxestión da auga como ben común”, subliñou.

Pola súa banda, o voceiro de Medio Ambiente de Común da Esquerda no Parlamento de Galicia, Marcos Cal, explicou que o acordo social polaauga permitirá emprender un proceso de transición hidrolóxica no que as administracións públicas “pasen da vellaxestión da auga como recurso a unha moderna xestiónecosistémica”. “Ese é o mellor antídoto contra a crise medioambiental que asola Galicia, porque non podemos esquencer que a práctica totalidade dos problemas medioambientais que salpican o noso territorio teñen na auga o seu nexo común”.

Nos próximos meses, Podemos abrirá un proceso de debate con todos osaxentessociais, e especialmentescoas organizaciónsde defensa medioambiental da sociedade civil organizada, no que explicará as medidas que propón en materia de políticas públicas da auga, aoobxecto de consensualas e de acadar compromisos firmes para a súa aplicación.