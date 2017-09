PoemaRia presenta unha lectura poética da poeta Grace Wells na Librería Librouro

Como parte de As Lecturas A Malinche, PoemaRia presenta unha leitura poética da poeta Grace Wells na Librería Librouro, Rua Eduardo Iglesias o Venres 6 as 20:00 coa presentación do sus poemas en edición bilingue editado por Malinche Books.

“Unha poeta profunda e elegante, de brillante intuición e estudiada formalidade, Grace Wells é unha das doce apóstoles no banquete da poesía.

O seu traballo perdurará pola súa bela seriedade, o seu estilo, e o seu claro propósito.”

O primeiro libro de Grace, Gyrfalcon (2002), unha novela para nenos, gañou o premio Eilis Dillon Best Newcomer Bisto Award, e foi un International White Ravens’ Choice. Outras das súas publicacións para nenos inclúen Ice-Dreams (2008) e One World, Our World (2009), un libro de texto producido para o Irish Aid e o Departamento de asunto exteriores. O seu debut na poesía foi o poemario, When God Has Been Called Away to Greater Things (Dedalus Press, 2010) que gañou o premio 2011 Rupert and Eithne ao mellor primeiro poemario e foi finalista no London Fringe Festival New Poetry Award. A súa segunda colección, Fur, foi publicada pola editorial Dedalus en Outubro de 2015.