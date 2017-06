A Policía Autonómica esclarece un incendio forestal no concello de Ourense Escoitar

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

Axentes da Xefatura Provincial da Policía Autonómica de Ourense informaron hoxe do esclarecemento dun incendio forestal no concello de Ourense e procederon á imputación dun home veciño da localidade como presunto autor dun lume ocorrido o pasado 23 de xuño na finca do Parque Botánico.

O incendio afectou a unha superficie aproximada dunhas 0,01 hectáreas de monte raso e produciuse, supostamente, polas tarefas de desbroce que se estaban a realizar na finca. Durante os traballos unha faísca serviu de orixe para que as lapas se propagasen con rapidez. Hai que ter en conta que na data dos feitos o Índice de Risco Diario de Incendio (IRDI) na zona era alto.

Polos feitos instruíronse dilixencias remitidas ao Xulgado de garda de Ourense. Na actual campaña anti-incendios forestais do 2017, un total de 50 persoas foron detidas/investigadas pola Policía Autonómica como presuntas autoras de incendios forestais.