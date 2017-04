A policía nacional de Vigo erradica un punto negro de venda de drogas no Barrio do Cura

232 COMPARTIDOS Facebook Twitter

Axentes da Policía Nacional detiveron a un home de corenta e un anos de idade, de nacionalidade portuguesa e sen domicilio coñecido, por un delito Contra a Saúde Pública.

A investigación iniciouse a principios de mes e dentro do Plan Especial de Loita Contra o Tráfico Medio de Drogas que esta Comisaría está a levar a cabo, tras ter coñecemento a través da colaboración cidadá da posible existencia dun punto negro de venda de drogas na contorna do Barrio do Cura.

Como resultado do anterior e polas investigacións realizadas comprobouse que era constante a trasfega de toxicómanos pola zona, co incremento de inseguridade que iso levaba para os veciños.

Durante a investigación os axentes observaron que os compradores esperaban no Paseo de Alfonso XII, ata a chegada dun home co que falaban e realizaban un rápido intercambio, para a continuación marcharse do lugar.

Ademais confirmaron que dita persoa adoptaba diversas medidas de seguridade e tiña un especial coidado cando contactaba e realizaba intercambios cos potenciais compradores.

Por todo iso elaborouse un amplo dispositivo na cal varios indicativos e axentes dispuxéronse estratexicamente polas inmediacións e rúas contiguas.

Sería a última hora da mañá cando varios axentes despregáronse pola zona co fin de localizarlle e proceder á súa detención. Esta produciuse ás 12:00 horas, cando dous axentes localizárono na camiñando pola rúa Llorente en dirección a Santa Marta.

Inmediatamente procedeuse á súa identificación e a realizarlle un cacheo preventivo de seguridade, no cal lle localizaron escondidas entre as súas roupas dezasete papelinas de heroína.

Unha vez foi detido trasladóuselle a dependencias policiais onde se realizou unha comprobación das bases de datos policiais e confirmouse que tiña 5 antecedentes policiais anteriores por feitos similares ao descrito.

A investigación foi levada a cabo por axentes da Comisaría de Distrito de Travesas, pasando o detido e todo o actuado a disposición do Xulgado de Instrución número 5 dos de Vigo, en funcións de garda.





EXPOFACIC, Feria Agrícola, Comercial e Industrial