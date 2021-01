Ponteareas xestionou a limpeza e roza de 138 parcelas en Padróns para a prevención de lumes

O Concello de Ponteareas xestionou e tramitou o pasado ano 2020 máis dun cento de contratos entre a empresa pública SEAGA e veciñanza da parroquia de Padróns para a limpeza e roza de parcelas situadas a carón de núcleos habitados e a prevención dos lumes forestais.

Segundo informou a concelleira de Medio Ambiente, a nacionalista Rosa Covelo, os contratos realizáronse no marco do convenio asinado entre a Xunta de Galicia, a Fegamp e SEAGA. A parroquia de Padróns foi a elixida para poñer en marcha esta iniciativa ao tratarse dunha das máis afectadas pola vaga de lumes do ano 2017. A intención do Goberno Local é estender progresivamente este sistema de prevención dos lumes forestais ao resto das parroquias.

O pasado verán, o Alcalde Xosé Represas, a concelleira Rosa Covelo e técnicos municipais e de SEAGA mantiveron un encontro coa veciñanza da parroquia de Padróns no que explicaron como acollerse ao servizo de roza e limpeza de parcelas. A concelleira de Medio Ambiente amósase satisfeita co balance dos primeiros seis meses de aplicación do convenio en Ponteareas pois “dende o Concello xestionamos xa máis de 100 contratos que supuxeron a limpeza e roza por parte de SEAGA de máis de 6 hectáreas en 138 propiedades situadas a menos de 50 metros dos núcleos”. Ademais, a campaña de información desenvolvida servíu para que outros moitos propietarios/as limparan as súas propiedades directamente ou contratando os traballos con outras empresas.

A iniciativa posta en marcha en Padróns permite que os propietarios/as con obriga de limpar e rozar as súas parcelas poidan contratar os traballos á empresa pública SEAGA, mediante o pagamento dunha taxa e en condicións económicas máis ventaxosas ao tratarse dunha empresa pública. O custo está establecido en 35 euros por cada 1.000 m2. As pequenas dimensións de moitas das parcelas fai que os traballos de limpeza resulten pouco rendíbeis para o sector privado e que os prezos de mercado sexan máis elevados, polo que a intervención dunha empresa pública contribúe a que a propiedade poida abordar a limpeza con prezos máis asequíbeis.

A concelleira de Medio Ambiente animou aos propietarios/as que aínda non cumpriron coa súa obriga de limpeza a que aproveiten esta oportunidade. Aqueles que aínda non cumpriron coas súas obrigas están recibindo requirimentos para que limpen as súas parcelas e no caso de non facelo poderán ser sancionados. “Agora non hai excusas”, sinalou Rosa Covelo, “e daquí ao verán as parcelas afectadas deberán estar limpas e rozadas e os nucleos de poboación protexidos. A propiedade pode escoller facelo pola súa conta, con SEAGA ou con outras empresas, pero deixar as parcelas abandonadas non é unha opción”.