¿Porque alquilar una furgoneta en A Coruña viviendo en Vigo?

Si estás pensando en iniciar un negocio en el que necesitas transportar materiales o un gran volumen de utensilios, te hará falta una furgoneta. Sin embargo, el coste de una puede ser muy elevado y puede que no tengamos tanto presupuesto al principio. También puede ser que le vayamos a dar un uso ocasional y que no nos merezca la pena mantenerla.

Recuerda que el desembolso inicial de la furgoneta es tan solo el principio, pero también habrá que revisarla, pasar las inspecciones y, en definitiva, darle un buen mantenimiento.

Por ello, deberías preguntarte si no te merece la pena apostar por el alquiler de furgonetas

Vamos a analizar este tema en detalle, para intentar arrojar algo de luz y que puedas tomar una decisión.

¿Comprar o alquilar una furgoneta? Esa es la cuestión

Lo primero que tendremos que pensar es que con el alquiler de furgonetas nos ahorraremos hacer un desembolso económico muy elevado. Si la empresa es de nueva creación, o si estamos pasando por un momento económico un tanto delicado, esta opción quedará completamente descartada.

Es cierto que un servicio de alquiler de furgonetas también requiere de un cierto gasto, aunque será mucho menor y más fácilmente asumible.

Por muy exitosa que sea la idea de negocio que tenemos, seguramente necesitará de algún tiempo para empezar a dar beneficios. Si la empresa tiene muchos gastos al principio, y pocos beneficios, es posible que nunca llegue a ser rentable. Pero si empezamos a controlar los gastos, y a hacer que los beneficios crezcan poco a poco, podremos alcanzar la rentabilidad antes de lo que nos pensábamos.

Por otra parte, también habrá que considerar el mantenimiento de la furgoneta y los costes relacionados con el mismo. Como comerciante, vas a usar mucho tiempo la furgoneta. Y mientras más tiempo la uses, más fácil será que se deteriore y más mantenimiento le tendremos que dar.

Cuando compramos una furgoneta no solo tendremos que asumir el coste total, también habrá que encargarse de darle un óptimo servicio y un sólido mantenimiento. Si en un momento no tienes el presupuesto para ello, quedará completamente inutilizable y, en esencia, será como si no tuviéramos el vehículo.

La cosa cambia con un contrato de alquiler: hasta un cierto punto, el mantenimiento está incluido. De la misma forma, tampoco tendrás que afrontar el pago de impuestos y de otros gastos. Todo esto te dará un cierto margen económico con el que cubrir otros imprevistos que podrían poner en entredicho la viabilidad de la empresa.

Además, una vez que haya terminado el periodo de alquiler, tendrás la completa libertad de elegir otro modelo, y así podremos sentirnos renovados al conducir otro vehículo.

