Porro e Xunta cualifica de “esperpento” a reforma de Balaídos e critica a actitude de Caballero

Tras as palabras de Abel Caballero, nas que indicaba que ía pedir por carta á Xunta de Galicia o investimento de 5,3 millóns de euros na reforma da Bancada de Marcador,o Partido Popular ha contrataacado criticando a reforma de Balaídos. En palabras de Corina Porro, delegada da Xunta en Vigo, esta obra no municipal vigués é un “esperpento” polo que non haberá ningún tipo de investimento por parte do ente autonómico.

Corina Porro, ataviada cunha antiga camiseta do Celta asegurou que a reforma de Balaídos é “unha inmensa chapuza paga polos vigueses” mentres enumeraba fallos no estadio como as súas butacas, cubertas, falta de reforma nos baños ou a falta de aparcamento.

A delegada da Xunta en Vigo tamén lamentou que agora, a solución aos problemas de espazo en Río Baixo “sexa eliminar 600 butacas” nunha obra que acumula “atraso sobre atraso” e na que se está gastando “unha cantidade moi importante de diñeiro público”.

Porro criticou que o goberno municipal do PSOE optase por asumir a reforma, que se converteu en “unha inmensa chapuza paga do peto de todos os vigueses”, con “erros, sobrecustos, atrasos, e reformas das reformas”. “A Xunta non vai participar nese esperpento”, proclamou, e denunciou que nin sequera están claras os investimentos que se fixeron xa, porque esas contas son “un xeroglífico imposible de descifrar”.

“O máis preocupante”, esgrimiu, é que se corre o “risco” de que o Celta “deixe de xogar” en Balaídos, un problema do que responsabilizou ao alcalde, o socialista Abel Caballero, por poñer “paus na roda” mesmo cando xa había un acordo. Porro lembrou que o Plan Xeral que ela impulsou cando era alcaldesa polo PP contemplaba terreos para unha Cidade do Deporte en Valadares. “Abel Caballero e a Xunta bipartita paralizárono, cargáronllo, e fixeron un dano irreparable á cidade e ao deporte”, lamentou e engadiu: “Daqueles pos, viñeron estes lodos”.

Audio da intervención do día de hoxe de Corina Porro delegada da Xunta de Galicia en Vigo respecto a este tema

