O porto de Vigo arrinca o ano con cifras positivas e un incremento do +10,99% no tráfico total

Connect on Linked in

Tras pechar o ano en números verdes, e a pesar dos contratempos xurdidos por mor da folga da estiba e os problemas no PIF de Guixar, o Porto de Vigo continúa escalando na senda do crecemento e, tal e como se deprende do informe de xestión da institución, o tráfico total do mes de xaneiro ascendeu a 329.017 toneladas, un +10,99% máis que no mesmo mes do ano anterior.

Así o asegurou en rolda de prensa o Presidente da institución o pasado venres, Enrique C. López Veiga, quen valorou positivamente estes datos e anotou, ademais, a subida do tráfico de mercadorías, cuxa cifra mensual foi de 312.225 toneladas, o que supuxo un crecemento moi significativo de todos os tipos: na mercadoría xeral un +8,00%; nos graneis sólidos un +21,74%; e nos graneis líquidos, máis do +300%. A principal mercadoría no mes de xaneiro foron os automóbiles.

Segundo asegurou, as mercadorías máis destacables, que pecharon o mes en positivo son, principalmente, e por diferenza en toneladas, os metais (+54,21%); os automóbiles (+11,57%) e o granito en bruto (+53,86%) na mercadoría xeral, o cemento (+21,73%) nos graneis sólidos e os produtos químicos (+194,37%) e o gasóleo nos graneis líquidos.

Os incrementos destes últimos débense á coincidencia de varios buques no mesmo mes, non podendo asegurar aínda unha recuperación constante destes tráficos. En canto ao cemento, segue a tendencia de recuperación iniciada o pasado exercicio.

Pola súa banda, os automóbiles incrementaron as súas cifras con destinos como Zeebrugge ou San Antonio en Chile, mentres que os metais subiron en gran medida polo transporte como mercadoría xeral en convencional (principalmente chatarra e bobinas), diminuíndo o volume de metais en colector. Pola súa banda, o granito en bruto ha aumento as súas cifras, tanto en convencional como en colector, incrementándose a exportación a Mariña de Carrara (Italia) e a importación desde Sudáfrica.

Entre as mercadorías que neste mes pechan en negativo destaca, principalmente, o tráfico de conservas (-45,55%), rompendo a tendencia á alza do exercicio 2017, pero non sendo aínda representativo por tratarse dun único mes de mostra. Igualmente descenden o avituallamiento (-14,22%) e a pesca fresca (-11,55%). Neste caso, López Veiga explicou que aínda que se descargaron menos toneladas de peixe debido a fluctuaciones de tipo natural, foron de maior valor. Por este motivo baixa tamén a pesca conxelada (-5,96%), como consecuencia da estacionalidade, sobre todo, das pesqueiras do Sur.

En relación aos colectores, durante o mes de xaneiro as cifras foron positivas en xeral (+4,30%), destacando os colectores do tráfico ro- ro (+6,34%), sendo significativo que tanto os cheos como os baleiros (no-o e en ro- ro) crecesen durante o mes.

O número de escalas durante o mes de xaneiro incrementouse nun +25,96% en comparación co mesmo mes do ano pasado, así como o número de GTs, que subiu un +25,44%.

A Conta de Resultados presenta unha Cifra de negocio, cun +5,26% de incremento respecto ao exercicio anterior. O Resultado de explotación obtido neste exercicio sitúase nun resultado positivo de 80.000 euros, por encima do obtido no pasado exercicio, cifrado en 1.000 euros. A Cifra de Negocios alcanza o importe de 2.098.000 euros. Os Resultados despois de Impostos son positivos e ascenden a 816.000 euros, superiores en 775.000 euros aos obtidos no pasado exercicio, que ascendían a 41.000 euros.

Outros asuntos de interese

Por outra banda, o Consello de Administración da Autoridade Portuaria de Vigo deu luz verde á ampliación por 14 anos da concesión outorgada a Fillos de J. Barreiras, que foi aprobada fóra da orde do día. Con data de vencimiento o 15/12/2027, a súa concesión amplíase ata o 15/12/2041.

López Veiga valorou esta ampliación como sinónimo de que “o naval está a tirar con forza”, o que “é unha boa noticia para a cidade” despois dos problemas que xerou o tax lease ao sector e que provocou mesmo a desaparición de persoal especializado.

Así mesmo, o Consello renovou por un período de seis meses o contrato vixente entre APV e Consorcio da Zona Franca de Vigo para o arrendamento dos terreos da antiga factoría de CLH, situados en Guixar, no barrio de Teis. Segundo explicou o máximo responsable portuario, “a partir de aí retiraranse todos os colectores”, que serán situados na antiga parcela de Repsol, xunto ao PIF, e na parcela de Zona Franca en Bouzas. Neste sentido, insistiu en que se trata dunha solución “transitoria”, xa que o seu destino final será Duchess, unha vez sexa “plenamente funcional”, o que estima que suceda no período 2018-2020.

López Veiga tamén se referiu á falta de espazo que existe actualmente no Porto de Vigo e sinalou a Plataforma Loxística de Salvaterra-As Neves como a mellor solución a este problema. Segundo avanzou, existe un “interese real por parte de grupos importantes” por asentarse na PLISAN que, segundo estimou, podería comezar coas obras de urbanización a finais deste ano ou comezos do 2019.

Por último, o Consello de Administración aprobou a modificación do organigrama actual da Autoridade Portuaria de Vigo, que López Veiga valorou como unha “mellora da reorganización do traballo” tras a introdución das novas tecnoloxías.