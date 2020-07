Posta a punto das Escolas Infantís de cara á súa reapertura en setembro

O Concello de Mos está a traballar para que de cara á súa reapertura en setembro, as tres Escolas Infantís da Rede A Galiña Azul, da Porteliña, Cototorrón e Veigadaña, estean en perfecto estado e con todas as medidas de seguridade ante a COVID-19 instaladas.

Durante todo o vindeiro mes de agosto acometeranse nas 3 Escolas Infantís Municipais da Galiña Azul obras de mantemento e reparacións necesarias derivadas do habitual uso das instalacións, así como labores de acondicionamento dos xardíns e outras actuacións como cambio de parte da grifería para adaptala á nova normativa anti COVID-19 e dos dosificadores de papel polo mesmo motivo.

Deste xeito todas as dependencias quedarán adaptadas aos novos protocolos de uso das mesmas, onde se impartirán as clases en grupos burbulla, grupos dun número reducido de nenos/as.

Para detectar e contrastar as necesidades de cada centro a concelleira de Política Social mosense, Sara Cebreiro, participou este mes no Consello Escolar das 3 escolas infantís, nas que ademais da dirección dos centros tamén estiveron presentes membros das ANPAs e, durante o mesmo, recolléronse todas as necesidades das escolas e informouse dos novos protocolos de métodos e productos de limpeza que se instaurarán nos centros educativos a partir de setembro, e que son diferentes aos existentes ata o de agora.

Para ultimar detalles, repasar e confirmar in situ as necesidades das escolas infantís e coordinar os prazos de execución dos traballos a realizar en agosto, a concelleira de Política Social Sara Cebreiro, e o tenente alcalde e concelleiro de Vías e Obras, Camilo Augusto, visitaron esta mañá as instalacións das 3 Escolas Infantís A Galiña Azul mosenses: Porteliña, Cototorrón e Veigadaña.