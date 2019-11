Povisa celebrou unha xornada formativa sobre a rara enfermidade de Fabry

Povisa acolleu este xoves unha xornada formativa sobre a enfermidade de Fabry, unha patoloxía progresiva, hereditaria e multisistémica, que está catalogada dentro do amplo abanico de enfermidades raras. O obxectivo fundamental do encontro é dar a coñecer entre os profesionais de Atención Primaria a súa existencia, xa que a súa clínica pódese confundir coa doutras afeccións máis frecuentes e pode concorrer simultaneamente nos pacientes afectados con hipertensión, diabetes ou hipercolesterolemia.

Povisa acolleu este xoves unha xornada formativa sobre a enfermidade de Fabry, unha patoloxía progresiva, hereditaria e multisistémica, que está catalogada dentro do amplo abanico de enfermidades raras. O obxectivo fundamental do encontro é dar a coñecer entre os profesionais de Atención Primaria a súa existencia, xa que a súa clínica pódese confundir coa doutras afeccións máis frecuentes e pode concorrer simultaneamente nos pacientes afectados con hipertensión, diabetes ou hipercolesterolemia.

“O que máis condiciona a calidade de vida en etapas temperás da enfermidade adoitan ser os hormigueos, a dor das extremidades ou a dificultade para tolerar o exercicio, afectacións que poden favorecer unha depresión, especialmente en pacientes novos. Co paso do tempo, a calidade de vida vese condicionada por fallos en órganos importantes e que causan problemas renais (que mesmo poden requirir diálises), cardíacos ou neurolóxicos”, remarcou a doutora Cid.

