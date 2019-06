Povisa comeza aplicar cirurxía radioguiada en lesións ocultas de cancro de mama

Esta técnica realízase inxectando un radiofármaco e utilízase para lesións ocultas de mama sospeitosas de malignidad, asintomáticas e non palpables, e que normalmente son detectadas mediante estudos de screening. A detección deste tipo de lesións non palpables aumentou nos últimos anos, grazas fundamentalmente ao desenvolvemento das campañas de detección precoz de cancro de mama e á mellora das técnicas de diagnóstico. Ata o momento, a técnica máis utilizada era a extirpación mediante arpóns metálicos, que non están exentos de complicacións como sangrados, infeccións, desprazamentos, etc. Ademais, o lugar de penetración do arpón na mama pode non coincidir coa incisión ideal desde o punto de vista estético e de proximidade á lesión, dando lugar a escisións pouco estéticas. Os arpóns, ademais, teñen unha alta incidencia de reseccións incompletas que requiren de posteriores intervencións, co que iso supón de molestias para as pacientes.