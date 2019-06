Povisa contrata a toda a IX Promoción de Enfermería

É a primeira vez na historia da Escola que a totalidade dos seus graduados son contratados polo hospital, que sempre prioriza na súa política de contratacións aos alumnos do seu propio centro de estudos, tanto os de Enfermería como os de FP, o que supón un elemento de gran atracción para os mozos que inician a súa formación, sumado ao feito de que as prácticas se realizan desde o primeiro ano no que é o hospital privado máis grande de España.

É a primeira vez na historia da Escola que a totalidade dos seus graduados son contratados polo hospital, que sempre prioriza na súa política de contratacións aos alumnos do seu propio centro de estudos, tanto os de Enfermería como os de FP, o que supón un elemento de gran atracción para os mozos que inician a súa formación, sumado ao feito de que as prácticas se realizan desde o primeiro ano no que é o hospital privado máis grande de España.