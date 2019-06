Povisa inicia o tratamento con láser CO2 das lesións premalignas de útero

Povisa comezou a utilizar un láser de CO2 de última xeración para tratar lesións premalignas de útero, vaxina, perianales e verrugas vaxinais, todas elas lesións asociadas ao virus do papiloma humano.

Povisa comezou a utilizar un láser de CO2 de última xeración para tratar lesións premalignas de útero, vaxina, perianales e verrugas vaxinais, todas elas lesións asociadas ao virus do papiloma humano.

A utilización deste láser fai que as intervencións poidan facerse de forma ambulatoria e sen anestesia ou con anestesia local. O modelo utilizado por Povisa, o SmartXide, está considerado un dos máis avanzados do mundo. Utiliza unha fonte de láser de CO2 con tecnoloxía Pulse Shape Design que axusta o feixe ás lesións, sen danar o tecido circundante.

A utilización deste láser fai que as intervencións poidan facerse de forma ambulatoria e sen anestesia ou con anestesia local. O modelo utilizado por Povisa, o SmartXide, está considerado un dos máis avanzados do mundo. Utiliza unha fonte de láser de CO2 con tecnoloxía Pulse Shape Design que axusta o feixe ás lesións, sen danar o tecido circundante.