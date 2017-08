El PP alerta de que el nuevo contrato de la basura “es un mal negocio para Vigo”

Print This Post

El concejal popular, Miguel Fidalgo ha alertado del “mal negocio” para Vigo con la licitación del nuevo contrato de la recogida de basuras.

Advierte de que el coste del contrato actual supone un gasto de 32,25 millones de euros y que se va a pasar a uno nuevo de 35,6 millones al año. Un incremento de un 11% que considera “escandaloso e injustificado”.

El PP lamenta además que en el nuevo pliego el alcalde no valore y promueva la presentación de mejoras por parte de las empresas que se presenten a concurso, ya que el documento aprobado por el gobierno municipal no contempla la posibilidad de que los licitadores presenten mejoras a las necesidades del proyecto y que, en caso de ser presentadas, no serán valoradas.

El concejal popular señala que este contrato es “el contrato del reciclaje” porque obliga a reutilizar los mismos contenedores, las mismas instalaciones y los mismos vehículos. Al grupo municipal del PP en Vigo le parece bien aprovechar la infraestructura actual, siempre que se encuentre en buen estado, y cuando suponga un menor coste del servicio. “Lo que no se entiende, y deberá explicar el alcalde es como reutilizando todo se incremente un 11% los costes del contrato”, denuncia.

Fidalgo señala que el anterior contrato contemplaba que a su finalización tanto los vehículos como las instalaciones pasarían a propiedad del concello. Es decir, las instalaciones de la actual concesionaria son las que va a utilizar la nueva adjudicataria, por lo que va a tener un menor coste que el antiguo contrato pero a los ciudadanos no se les bajará el coste anual del servicio. “Le vamos a estar pagando más a la concesionaria y no tienen que reponer contenedores, papeleras, instalaciones ni vehículos”, denuncia el popular.

El pliego obliga al nuevo adjudicatario a utilizar los vehículos que prestan servicio a la actual concesionaria, siempre que tengan una fecha de matriculación menor de doce años. En total el concello pone a disposición de la nueva concesionaria 137 vehículos y solamente 5 de ellos tendrán que ser renovados durante la vigencia del contrato por alcanzar más de doce años desde su matriculación.

El pliego recoge que los vehículos que se sustituyan por otros nuevos pasarán a ser propiedad de la concesionaria, lo que supone para los populares “un quebranto patrimonial” para el concello.

A todo ello se le suma el hecho de que no se renovará la totalidad de contenedores ni papeleras, solo los que estén deteriorados. Actualmente hay 5489 contenedores y el pliego solo prevé la instalación de 60 nuevas unidades. Así mismo, tampoco se renovará la totalidad de las islas de reciclaje, solo las que se puedan deteriorar.

Respecto a la limpieza viaria, no existen novedades con respecto al actual contrato: se conservarán los mismos sistemas existentes y existirán cuatro niveles de limpieza en Vigo. Así, las parroquias serán las grandes olvidadas por el alcalde ya que el rural y las cunetas no tendrán una limpieza periodica y solo se limpiarán según sus necesidades.

Para el edil popular, el contrato es “un fraude para Vigo” y apunta que el “único beneficiado” va a ser la concesionaria del servicio que “se va a ahorrar los costes de instalaciones y maquinaria y va a cobrar más que hasta ahora”.

Con todo ello, Fidalgo subraya que “se está perdiendo una gran oportunidad para mejorar el servicio o de reducir su coste” y exige a Caballero la retirada del pliego. “Exigimos la retirada de este pliego y la redacción de uno nuevo que beneficie a los vigueses”, destaca.

Por esta razón el concejal popular denomina a este contrato como el “del reciclaje” porque se reutilizan los mismos contenedores, instalaciones, y vehículos “por más dinero”, ya que el importe de licitación se incrementa un 11% y termina reprochando al alcalde la actuación del gobierno municipal: “Menudo negocio hemos hecho, señor alcalde”.