El PP denuncia que con la moción del trasvase del Verdugo el alcalde intenta desviar la atención sobre el problema de la calidad del agua en Vigo

Print This Post

Subscribe by Email

Connect on Linked in

Add to Google+

Follow on Facebook

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha denunciado hoy que, con la moción del trasvase del Verdugo, el gobierno municipal intenta desviar la atención sobre el problema de la calidad del agua en Vigo, además de suponer un “acto de gran hipocresía política”. “En estos momentos, lo urgente es la calidad del agua, no la cantidad. Los vigueses están preocupados por el agua que consumen”, ha incidido.

En este marco, Muñoz como ha recordado que, la semana pasada, el PSdeG no defendió el trasvase en el Parlamento de Galicia cuando el BNG presentó una propuesta para su paralización. “¿Por qué el PSOE no votó en contra y ahora presentan una moción en Vigo? ¿En qué quedamos?”, se ha cuestionado la popular, quien considera que “el señor Gonzalo Caballero no ha hecho caso a su tío” demostrando el “poco peso del alcalde de Vigo a nivel regional”.

Pese a todo, Muñoz Fonteriz ha avanzado que su partido va a “apoyar la propuesta del trasvase del río Verdugo porque es una actuación que Vigo necesita, del mismo modo que demanda otras muchas actuaciones urgentes para mejorar la calidad del agua”.

No en vano, y como ha insistido, tan necesario como el trasvase, es la mejora de una potabilizadora obsoleta desde hace años, o la sustitución de las cañerías de la red de abastecimiento en gran parte de la ciudad. “Estas sí son actuaciones urgentes que están en la calle, en los problemas y preocupaciones diarias de los vigueses sobre la calidad del agua”, ha destacado.

Asimismo, la portavoz popular ha lamentado también que el gobierno local no lleve al pleno de mañana ninguna partida presupuestaria para acometer el trasvase del Verdugo. “¿Dónde está el crédito presupuestario; dónde el dinero que prometió?”, se ha cuestionado, apuntando que, una vez más “el alcalde dice una cosa y hace la contraria”. Una forma de actuar, argumenta, que responde únicamente a la “necesidad de desviar la atención”.

“Al señor Caballero no le importa el trasvase, igual que no le importa la calidad del agua. Busca la polémica, pero ahí que no cuente con el PP de Vigo. Nosotros tenemos muy claro lo que Vigo necesita y sabemos cuáles son las prioridades y por ello seguiremos trabajando”, ha concluido.

Sobre los rederos

Asimismo, Muñoz se ha referido también a la sustitución ‘los Rederos’ que planea el gobierno local, y que ha calificado como “broma de mal gusto”.

“Sustituirla por un seto decorativa es reírse de un símbolo de Vigo. Un símbolo al trabajo que se pensó para esa ubicación”, ahonda.

Por este motivo, la popular le ha pedido al alcalde que reflexione porque “los vigueses no quieren que esta obra salga de ahí”. “Le pediría que rectificara y que modificara el proyecto para no hacer esa barbaridad”, incide.