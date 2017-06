El PP exige al alcalde la construcción de un parking público en Bouzas para cumplir su promesa de hace 8 años

Connect on Linked in

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha exigido hoy al alcalde la construcción de un parking público en Bouzas, antigua demanda vecinal prometida por Caballero hace 8 años que le han trasladado los vecinos de la villa en el encuentro mantenido con ellos este fin de semana.

En dicha reunión, celebrada en el Liceo y en la que ha estado acompañada por varios concejales populares, han participado representantes de la Asociación de Vecinos de Bouzas, de la Cofradía del Cristo de la Victoria, de la Asociación de Marineros, del Liceo de Bouzas, del Rápido de Bouzas o de la Cofradía de San Pedro. Todos ellos han coincidido en la necesidad de “habilitar lo antes posible ese aparcamiento”, más si cabe desde la peatonalización de todo el casco histórico de la villa.

“En estos momentos, tras decidir el gobierno municipal peatonalizar Bouzas, en la villa no se puede aparcar en ningún sitio, exceptuando las más de 100 plazas que habilitó en su día el Puerto en la explanada delante del Liceo”, apunta Muñoz Fonteriz, quien ha señalado que los vecinos les han trasladado también sus quejas sobre dicha peatonalización, hecha sin el consenso vecinal y sin incluir un plan de aparcamiento.

“Está muy bien peatonalizar, pero hay que tener un plan alternativo y considerar las necesidades de los vecinos, que al final son quienes sufren las consecuencias. Se ha empezado la casa por el tejado”, argumenta.

Por este motivo, ha proseguido la portavoz popular, “hoy es más urgente que nunca” que el alcalde cumpla una promesa electoral formulada en el año 2009. “Por desgracia, ya sabemos que este alcalde es experto en maquetas virtuales que luego no se hacen realidad”, ahonda.

Precariedad del paseo de madera

Asimismo, Muñoz Fonteriz ha recogido también otra demanda vecinal, esta relativa a la precariedad en la que se encuentra el paseo de madera de Bouzas.

“La obligación de atender este paseo es municipal. Caballero no está cumpliendo con su obligación con Bouzas”, ha denunciado la portavoz popular. No en vano, expone, los viandantes, en lugar de disfrutar del paseo a la orilla del mar, tienen que estar pendientes de no tropezar y de no meter el pie en los agujeros. Además, la inmensa mayoría de las fuentes que componen el paseo no funciona.