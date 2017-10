El PP exige al Gobierno local que ponga fin “inmediatamente” a la actividad de contenedores en Guixar adoptando las medidas cautelares que le permite la ley

Print This Post

La portavoz popular, Elena Muñoz, ha exigido hoy al Gobierno local que haga cumplir la ley urgentemente y ponga fin a la actividad de contenedores en la parcela ubicada en la Avenida de Guixar 12-14. “No tiene sentido que demoren el cierre ni un segundo más.

Deben adoptar inmediatamente las medidas cautelares adecuadas que les permite la ley y precintar el recinto”, ahonda.

Muñoz ha realizado estas declaraciones después de visitar la zona acompañada por el concejal Ángel Piñeiro, constando las “condiciones inhumanas” en las que están viviendo estos vecinos ante la dejadez del ejecutivo municipal. “No pueden seguir en esta situación ni un segundo más”, incide.

No en vano, detalla la portavoz popular, el “informe municipal es clarísimo” y determina no sólo que el Concello es la administración competente para poner fin a la actividad, sino también que el daño “es insubsanable”, por lo que no se entiende que sigan esperando las alegaciones de la empresa.

“Esa previsto en la normativo y el Gobierno local no actúa. Es inexplicable esta actitud”, afirma.

“Lo que se ha hecho allí no tiene solución. La parcela no admite este uso, por lo que más allá de posibilitar a la empresa la presentación de alegaciones, deberían haberse tomado medidas cautelares hace días”, argumenta.

Control vecinal

En este sentido, Muñoz Fonteriz ha lamentado que la inacción del Gobierno local esté obligando a los propios vecinos a realizar labores de vigilancia.

“Es inadmisible”, apunta, abogando porque “desde ya” sea la propia Policía Local la que garantice el cese de la actividad.

La portavoz popular ha recordado que, cuando quiere, “el alcalde sí que actúa de modo urgente”, como hizo sin ir más lejos este mismo año al decretar el cierre del albergue de Dignidad por sus deficiencias de seguridad.

“Entonces, la Policía Local precintó inmediatamente la cocina y el almacén.

¿Por qué no hace ahora lo mismo?”, se ha cuestionado Muñoz Fonteriz, indicando que “tal vez el cierre de esta parcela no le dé al señor alcalde la publicidad suficiente ni los titulares que tanto le gustan”. “Debería ir a visitar a estos vecinos, es su obligación, pero desgraciadamente prefiere mirar hacia otro lado”, añade.

En este marco, la portavoz popular ha concluido lamentando que, una vez más, “vuelve a constatarse que para este gobierno hay vecinos de primera y vecinos de segunda”. “Eso sí, todos pagan los mismos impuestos, y se los vuelven a subir el año que viene”, destaca.