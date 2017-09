El PP lamenta que el “esperpento de gestión” de Caballero prive a Vigo de playa para perros un veranos más

Print This Post

El concejal popular, Diego Gago, ha lamentado hoy el “esperpento de gestión” de Caballero, que ha terminado por privar a Vigo, un nuevo verano, de la posibilidad de contar con una playa para perros. “Es una vergüenza escuchar a un alcalde que gobierna desde hace 10 años poner excusas y culpar a otros de que sigamos sin un arenal para mascotas”, ahonda.

En este sentido, Gago Bugarín ha resaltado que su partido lleva 3 años reclamando esta playa, “y pese a todo hemos tenido que escuchar a este señor decir que la culpa de no tenerla este verano era nuestra, por presentar enmiendas a la ordenanza”. Una ordenanza, recuerda, que comenzaron a tramitar “tarde y mal”, saltándose el periodo de enmiendas previsto para los grupos municipales.

“Lo han hecho todo al revés desde el primer día. Por desgracia, la tramitación de esta playa para perros no es más que el paradigma de gestión de este desgobierno”, ha continuado el concejal popular, quien considera que, en su búsqueda de excusas, “el alcalde ya no sabe a quién culpar”.

No en vano, argumenta, “resulta paradójico e increíble” escucharle ahora echar la culpa a la administración autonómica. “Ya sabíamos que la Xunta es el comodín de la llamada del alcalde; pero lo que desconocíamos es que no supiese que Costas no depende de ella, sino del Ministerio”, ahonda Gago.

En cualquier caso, el edil popular ha explicado que “lo que sí que debería saber alguien que lleva 35 años en política” es que para aprobar una playa para perros es necesario un informe de Costas. “Y obviamente, este informe no se puede emitir si no se conoce el nombre de los arenales, algo que su incapacidad de gestión le impidió hacer público hasta hace unos días”, detalla.

Dudosa elección

Asimismo, Gago Bugarín ha puesto el acento en los arenales escogidos, ya que incluso uno de ellos destaca por su elevado valor ornitológico. “Después de meses de espera, nos proponen unas playas, cuando menos, dudosas, tanto por las molestias que pueden acarrear a los vecinos, como por el peligro que supondría para determinadas especies”, señala.

El concejal popular ha lamentado que el alcalde no hiciese caso a la propuesta del Partido Popular, planteada hace ya más de tres meses. “Nosotros le planteamos el último tramo de la playa de Samil, cerca de la desembocadura del Lagares. Una zona que tenía en cuenta factores fundamentales como la accesibilidad, el no molestar a los vecinos, y la disponibilidad del servicio de limpieza”, ha explicado.

Asimismo, ha concluido lamentando que el gobierno local rechazase también todas las mejoras propuestas a la ordenanza de animales. No en vano, expone, “en Vigo, entre otras cosas, no se puede dar de comer a los animales en la calle”. “Hemos propuesto muchas cosas y tumbaron todo. Y lo único que han modificado es un auténtico despropósito”, ha concluido.