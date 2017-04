O PP non pode decidir con quen negocia en En Marea

149 COMPARTIDOS Facebook Twitter

O Partido Popular volveu, unha vez máis, a utilizar unha polémica para desviar a atención das “zonas grises” nas que se moven as decisións do seu goberno. O PP insistiu na polémica sobre un tuit de Carmen Santos para “advertir” que non volverán a negociar coa vicevoceira de En Marea no Parlamento de Galicia.

Está ameaza baleira volve demostrar cal é a actitude autoritaria do PP, ao tomar a decisión de con que negocia ou quen deixa de negociar en forzas políticas soberanas e con capacidade de decisión. Está ameaza presupón, ademais, que o Partido Popular ten autoridade para repartir carnés morais e capacidade de decisión sobre quen está autorizado a falar e quen ten que calar por decreto do PP. No mesmo sentido, o Partido Popular non pode decidir cantos deputados ten o grupo parlamentario de En Marea porque esa decisión só corresponde aos votantes.

Ademais de demostrar o seu caracter autoritario, o Partido Popular utiliza o dedo acusador para tentar que non se vexan as miserias de quen considera que pode retirar cartos do bono enerxético para gastalos na Cidade da Cultura asegurando que se fixera un cálculo excesivo das necesidades e deixando a familias sen poder cubrir as súas necesidades enerxéticas. A mesma actitude de facerse o ofendido por un tuit, pero permanecer impasible antes o número crecente de vítimas de violencia de xénero.

En Marea reitera que é soberana para decidir quen negocia e para repetir o que leva repetido con ou sin polémica desde o inicio da lexislatutra: é un feito que os recortes teñen consecuencia na vida dos galegos. Que cada recorte orzamentario en servizos sociais, saúde, educación, protección das mulleres, etc., ten consecuencias dramáticas en moitas vidas, que cada recorte significa máis sufrimento ata o punto da lóxica aplastante: a menos orzamento, máis sufrimento.

A explicaciòn clara do meu tuit, señores do @ppdegalicia. Deixen de facerse os ofendidos e de instrumentalizar isto. #ascomasqueimportan pic.twitter.com/njjIDC67b9 — Carmen Santos Q. ✊🌊 (@CarmenSantosQ) 31 de marzo de 2017





