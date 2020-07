El PP presentará iniciativas en el Congreso, Senado y pleno municipal para que el Ministerio y Audasa coloquen pantallas acústicas en Teis

Los senadores Javier Guerra y Elena Muñoz, el diputado en el Congreso, Diego Gago, y los concejales Alfonso Marnotes y Jesús Marco González se reunieron, esta mañana, con la asociación de vecinos de Teis tras conocer que el Ministerio de Transportes y Audasa han excluido a este barrio de la colocación de pantallas acústicas en la AP-9.

Anunciaron que presentarán iniciativas en ambas Cámaras, así como una moción de urgencia en el pleno municipal que se celebrará mañana. Alfonso Marnotes explicó que “es discriminatorio que el Ministerio de Transportes y Audasa excluyan a Teis, a Vigo, de las pantallas acústicas para paliar el ruido de la autopista en las viviendas en su entrada a ciudad. Como grupo municipal nos hemos dirigido al pleno, en una moción de urgencia, para que nos posicionemos todos. Y lo que no entendemos es cómo el alcalde se entera por la prensa de que la ciudad está excluida

de un proyecto del Ministerio. A nosotros nos parece un insulto y nos indigna que el alcalde no se ponga al frente para que esto no se llegue a consumar. Presume de tener contactos con los ministros diariamente y se entera por la prensa. Esperamos que esta moción se admita y se apruebe por unanimidad y vamos a dar la batalla en el Concello y en Madrid”.

Por su parte, la senadora Elena Muñoz afirmó que “vamos a pedir explicaciones en el Congreso y el Senado y además queremos conocer de primera mano el proyecto, que nos lo faciliten. Tenemos derecho a saber por qué Teis ha sido excluida. Ha sido un barrio generoso con Vigo y lo mínimo que podemos hacer es intentar que el daño sea el menor posible. Es un objetivo irrenunciable. Estaremos trabajando y luchando para que ese proyecto se corrija y se amplíe”.

Por último, el portavoz de la asociación de vecinos de Teis, Anxo Iglesias, aseguró que “es escandaloso que se surprima ese tramo y es una discriminación para Teis y para Vigo. No podemos tolerar que se pretenda excluir. Necesitamos un proyecto y plazos”.