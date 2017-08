El PP propone ampliar a Luis Taboada, Carral, Reconquista y Marqués de Valladares la reforma del pavimento prevista para la Alameda

Print This Post

Continuando con las propuestas anunciadas por el PP de Vigo para incluir en los Presupuestos Municipales de 2018, iniciadas la semana pasada planteando la mejora de la seguridad en el vial Clara Campoamor, el concejal popular Miguel Fidalgo ha propuesto hoy ampliar a las calles Luis Taboada, Carral, Reconquista y Marqués de Valladares la reforma del pavimento prevista para la Alameda.

Además, Fidalgo solicita que se incluyan en el próximo presupuesto municipal, una partida de 500.000 euros para un “plan de choque” en los jardines de Montero Ríos y el Paseo de las Avenidas ya que en virtud del convenio vigente con la Autoridad Portuaria, es el Ayuntamiento quien tiene que mantener toda la zona en perfecto estado de conservación.

El grupo municipal popular propone dotar una partida presupuestaria para reformar el pavimento de toda la zona de la Plaza de Compostela.

Estas calles fueron humanizadas hace más de diez años con motivo de la celebración de la Volvo Ocean Race y han sufrido diversas reparaciones.

Lo que solicita el grupo popular para estas cuatro calles (Luis Taboada, Carral, Reconquista y Marqués de Valladares) es una actuación integral donde se acometa el cambio de pavimento, exactamente lo mismo que va a hacer el gobierno municipal en Plaza de Compostela y García Olloqui “obligado por sentencia judicial”.

“Llevamos meses denunciando el abandono del entorno de la Alameda. El alcalde ha retrasado deliberadamente una actuación imprescindible y han tenido que ser los tribunales los que le obliguen a su realización ya que un año después de la sentencia el juzgado ha tenido que emitir un auto de ejecución de la misma”, subraya.

“Sabemos que el alcalde no quiere ni ver a los vecinos de esta zona porque no son de su cuerda y por eso esperamos que no tenga que ser el juzgado el que le ordene la reforma del paviemento del resto de calles de la zona”, ahonda.

Por último el grupo municipal alerta de que el proyecto aprobado por el concello para la Plaza de Compostela elimina dos de las tres zonas de carga y descarga, lo que “no va a contribuir a la ordenación del tráfico, más bien todo lo contrario”.

Recuerdan que en esta zona existen numerosos locales de hostelería e incluso la oficina central de correos que precisan diariamente de suministros y el hecho de eliminar dos de las tres zonas de carga y descarga al final acabará por generar que los camiones y furgonetas de reparto acaben aparcando donde buenamente puedan.