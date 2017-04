El PP reclama una vez más la incorporación de Vigo al programa de viviendas vacías ante el incremento de un 30% de los desahucios

325 COMPARTIDOS Facebook Twitter

La concejala popular, Elena González, ha reclamado hoy una vez más al alcalde que incorpore a Vigo al programa de viviendas vacías de la Xunta, toda vez que, como muestran las últimas cifras conocidas, “en Vigo no es que no haya desahucios, como dice Caballero, sino que no hacen más que aumentar”. Así, recuerda, según los últimos datos, sólo en el primer trimestre se incrementó un 30% el número de desahucios, alcanzándose los dos diarios.

“Mientras tanto, el Gobierno no hace nada. El alcalde nos prometió que su despacho sería la oficina de desahucios de la ciudad, y afirma continuamente que en Vigo no hay desahucios. Por desgracia, la realidad nos muestra continuamente familias en riesgo de perder su hogar”, denuncia González.

Por este motivo, la edil popular ha vuelto a insistir en las posibilidades que ofrecería para todas estas personas la incorporación de Vigo a un programa en el que están ya inscritos 40 concellos gallegos. De este modo, apunta, se facilitaría a muchos vigueses “vivir como merece cualquier persona”. “No les niegue esta posibilidad, señor alcalde”, ahonda.

Por desgracia, continúa la concejala popular, el regidor “vive de espaldas a esta realidad”, como demuestra, sin ir más lejos, el hecho de que siga sin recibir al grupo de personas que llevan 55 días acampando a las puertas del Concello. “¿Por qué no los recibe, señor alcalde? ¿No se da cuenta de que sólo quieren transmitirle las necesidades que sufren a diario? ¿Por qué tiene miedo?”, se ha preguntado González.

En este marco, la edil popular ha señalado que “no tiene sentido tratar de esconder la pobreza, porque esta existe y está delante de nuestros ojos”.

Por ello, ha demandado al alcalde que, ya que no parece tener ningún interés en recibir a estas personas ni en solucionar sus problemas, que, por lo menos, convoque el Consello Social de la ciudad para hablar de la situación que atraviesan muchos vigueses.

“Es imprescindible esta convocatoria solicitada por la FAVEC”, prosigue González. De este modo, apunta, los distintos agentes económicos y sociales de Vigo podrían hablar de la pobreza, de la situación de muchos vigueses sin techo, de los desahucios que se producen a diario, y buscar juntos una solución.





