PP se reúne con los comerciantes de Torrecedeira para reclamar, nuevamente, ayudas municipales al comercio

Los concejales del Partido Popular, Alfonso Marnotes y Jesús Marco González, se reunieron, esta mañana, con la Asociación de Comerciantes y Empresarios de Torrecedeira (Acemto), para conocer cuáles son los problemas del comercio de la zona. “Nuestro comercio es un pilar de nuestra sociedad y hay claramente una falta de apoyo del Concello, especialmente tras el COVID-19. Han abierto sin ayuda y es nuestra obligación acompañarles y estar con ellos”, afirmó el portavoz Alfonso Marnotes.

“Insistimos en la necesidad de que Vigo no puede ser la única gran ciudad de España y la única de Galicia que no tenga ayudas al comercio. Es una situación excepcional y discrimina a este sector en nuestra ciduad. No nos cansaremos de apoyar las reivindicaciones del comercio local porque crean riqueza, dan servicio y son parte importante de la economía de la ciudad”, añadió Marnotes.

Por su parte el vicepresidente de Acemto, Carlos Filgueira, reclamó “apoyo para volver a darle vida a las calles, para recuperar nuestra situación y crear empleo. Estamos a la espera del gran paquete de ayudas del Concello. Necesitamos que la Administración local nos empuje, no que nos lastre y pedimos apoyo para no cerrar nuestras verjas”.