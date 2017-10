El PP urge a incorporar a Vigo al plan de viviendas vacías tras constatarse que la ciudad sufre dos desahucios al día

Print This Post

La concejala popular, Elena González, ha urgido hoy al Gobierno local a incorporar a Vigo al Plan de Viviendas Vacías ya que la realidad constata que la ciudad “sufre casi dos desahucios al día”. “Le quiero pedir al señor alcalde que deje de ver para el cemento y que mire algo para las personas. No se puede presumir de ciudad hermosa cuando se tiene a la gente tirada en la calle”, ha señalado.

La edil popular, acompañada por la portavoz Elena Muñoz, ha realizado estas declaraciones durante la visita al grupo de vecinos acampados a las puertas del Concello desde hace ya 237 días, señalando que este colectivo es un buen ejemplo del poco interés que demuestra el regidor por las personas. “No sé si alguien conoce un representante político en España que sea capaz de tener en su puerta, durante casi 8 meses, a unos vecinos que sólo quieren que los reciba para hablar de tres temas importantes de ciudad: el albergue, los desahucios y el proyecto social”, ahonda.

A este respecto, González ha lamentado la falta de sensibilidad y de palabra de Caballero. “Dijo que en Vigo no había desahucios, y las cifras muestran dos cada día. Dijo que su despacho era la oficina anti desahucios, y aquí tenemos ejemplos que demuestran lo contrario”, ha continuado la concejala, que ha estado también acompañada por María Victoria, una de las viguesas en riesgo de desahucio pese a, como ella misma afirmaba, “enviar cuatro cartas al alcalde”.

“Había leído que al alcalde le gustaría enterarse de los desahucios antes de que llegasen. Pues del mío no quiso enterarse. Le envié cartas para que lo supiese, pero hizo oídos sordos y no me atendió”, ahonda Victoria.

Para evitar estas situaciones, la concejala popular ha vuelto a insistir en las ventajas que ofrece el programa de viviendas vacías. No en vano, detalla, la negativa del regidor supone un “perjuicio enorme”, tanto para la gente que pierde su vivienda como para los propietarios que podrían alquilar sus pisos si el gobierno local colaborase.

González Sánchez ha remarcado que, en estos momentos, 53 concellos gallegos, muchos de ellos del Área, participan ya de ese plan, “con independencia de sus diferentes colores políticos”.

Esta continua negativa, como explica la edil popular, es una muestra más de la “incapacidad del alcalde para la gestión y para solucionar los problemas reales de la gente”. “Este es el mismo alcalde que nos prometió un mar de grúas y miles de viviendas sociales. Y ha sido su gestión la que nos tiene en el PXOM del 93, que suma exactamente 0 viviendas sociales”, subraya.

“El alcalde puede proponer y hacer un convenio a su medida. Si no le parece justo, que diga cómo quiere hacerlo porque, a día de hoy, con sus decisiones no hay una sola vivienda en Vigo para darle a una familia desahuciada”, ha concluido.